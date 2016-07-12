Посол: на имидж Австрии и Украины негативно влияет вопрос активов соратников Януковича

"На имидж Республики Австрия и Украины негативно влияет тот факт, что представители бывшего «режима Януковича» обладают там активами, полученными преступным путем, поэтому необходимо активизировать сотрудничество между нашими странами", - заявила Поппеллер на встрече с заместителем генерального прокурора Украины Евгением Єниным, сообщает сайт ГПУ.

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Поппеллер поблагодарила украинскую сторону за освещение информации о деятельности Генеральной прокуратуры Украины, и заверила участников встречи в поддержке со стороны Республики Австрия на пути реформирования ведомства и усилении эффективности двустороннего сотрудничества в сфере уголовной юстиции с целью борьбы с международной преступностью.

"Основной задачей, стоящей перед Генеральной прокуратурой, является восстановление доверия общества", - отметил Евгений Енин.