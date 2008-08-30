Россия требует "пресекать спекуляции вокруг Грузии"

Россия и Германия согласились "положить конец" попыткам обострить напряженность в Европе после российско-грузинского конфликта. Об этом идет речь в заявлении российского МИДа, обнародованном на сайте ведомства.

Как отмечается сообщении, 30 августа по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмайером.

В контексте предстоящего 1 сентября саммита Евросоюза были рассмотрены вопросы взаимодействия России и ЕС, в том числе в свете согласованных 12 августа президентами России и Франции шести принципов урегулирования грузино-югоосетинского и грузино-абхазского конфликтов. Обсуждалась возможность подключения представителей Евросоюза к мониторингу ситуации в Южной Осетии и Абхазии.

Стороны согласились с необходимостью, по определению российского МИД, "пресекать попытки использовать ситуацию, сложившуюся вокруг Грузии после 8 августа, для нагнетания напряженности в Европе путем спекуляций по поводу несуществующих угроз другим странам на постсоветском пространстве".