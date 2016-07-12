Источник преступления: глава Минобороны Польши возложил ответственность за Волынскую трагедию и на Россию

Об этом он заявил в эфире Польского телевидения, передает "ЕвроПравда".

Отвечая на вопрос журналиста о том, какова ныне роль российской пропаганды в освещении событий на Волыни 1943-1944 гг., Мацеревич отметил, что раздувание трагедии в российский пропаганде очевидно.

Однако, по словам Мацеревича, это не должно мешать разглядеть роль самой России в нагнетании межэтнического конфликта, который сейчас в Польше хотят официально признать геноцидом.

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"Это очевидно (раздувание негативной роли украинцев в Волынской трагедии российской пропагандой)... Однако это не должно мешать нам разглядеть... что настоящим врагом, тем, кто использовал часть националистических сил украинцев для того страшного преступления, геноцида, является Россия. Там находится источник этого страшного преступления", – отметил Мацеревич.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Сенат Польши призвал Сейм признать Волынскую трагедию геноцидом, "совершенным украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "отрабатывает реакцию" на такую новость, потому что "вопрос важный и чувствительный".

Во время последнего визита в Варшаву Петр Порошенко возложил цветы к памятнику жертвам волынской трагедии, став на колено перед ним. До сих пор ни один из украинских высокопоставленных чиновников, которые приезжали в польскую столицу, не посещали Волынский сквер с памятником.