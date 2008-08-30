Ющенко: нужно поставить точку в финансировании контрактной армии

В Украине нужно поставить точку в вопросе финансирования контрактной армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции, пребывая в Донецкой области на территории шахтоуправления «Покровское».

«Нам нужно научиться уважать украинского солдата, украинского офицера и в конце концов поставить точку над финансированием контрактной армии», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, именно это «значительно оптимизирует весь бюджет содержания украинских войск». Президент пояснил, что имеет в виду 10 млрд грн, которые можно рационально, правильно направить на повышение боеспособности и на кадровую армию, а не продолжать ту политику, которая существует сегодня. «Этот вопрос может быть предметом вокруг которого сконсолидируются значительные силы», – считает глава государства.