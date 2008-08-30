Россия может создать базу Черноморского флота в Сухуми

Черноморский флот может использовать в качестве военно-морской базы порт Сухуми, заявил РИА Новости в пятницу командующий ЧФ во время грузино-абхазского конфликта 1992 года Эдуард Балтин.

"Абхазский порт Очамчира мелководен, а в Сухуми вполне реально разместить корабли Черноморского флота, например, бригаду кораблей из охраны водного района (ОВР) в количестве до 30 единиц", - сказал Балтин, комментируя предложение абхазского президента Сергея Багапша создать на территории республики пункт базирования ЧФ.

Адмирал подчеркнул, что в эту бригаду ОВР могли бы войти три дивизиона - дивизион малых противолодочных кораблей для контроля за морской акваторией, дивизион малых ракетных кораблей или катеров в качестве ударной силы, а также дивизион тральщиков для обеспечения безопасности мореплавания.

По его словам, в грузовом порту Сухуми есть большой причал, который в настоящее время не используется из-за того, что в этом месте были затоплены несколько судов еще во время конфликта 1992 года.

"Если очистить акваторию грузового порта, то здесь вполне можно обустроить военную гавань, чтобы разместить до бригады кораблей ЧФ", - уточнил адмирал.

Президент Абхазии Сергей Багапш заявил в среду журналистам о том, что власти республики будут принимать ответные меры в связи с наращиванием группировки НАТО в Черном море.

"Мы в будущем сделаем так, чтобы корабли Черноморского флота могли временно базироваться у нас", - подчеркнул Багапш.