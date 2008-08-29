Нацсовет отказал УНИАНУ в радиочастоте в пользу “Бизнес-радио”

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил итоги конкурса на радиочастоты, который начался 5 июня этого года.

Конкурс состоялся в 12 частотах ФМ-диапазона.

Наибольшее число заявок – по 7-8 были поданы на частоты, которые позволяют вести вещание в Киеве, в Краматорске (Донецкая область), Овруче ( Житомирская область), Южноукраинске, Белгород-Днесторовске и Измаиле(Одесская область).

Победителем конкурса на частоте 93,8 мегагерц, откуда будет идти вещание на столицу, объявлена компания “Бизнес-радио”. На эту частоту претендовали Национальная радиокомпания Украины, “Классик-радио”, “Независимый пресс-клуб” (Радио “СИТИ”), “УНИАН-ФМ”, “Евровест” и Телерадиокомпания “Класс”.

В частности, “Независимый пресс-клуб” (Радио “СИТИ”), который принадлежит к холдингу “Главред-медиа”, представил концепцию городского разговорного радио, а телерадиокомпания “УНИАН-ФМ” претендовала на частоту с концепцией информационно-новостного вещания. Победа же была отдана “Бизнес-радио”, которая принимала участие в конкурсе с проектом деловых киевских новостей и фольклорным музыкальным рядом. При этом “Бизнес-радио” является новой, созданной совсем недавно компанией. По крайней мере, до конкурса, проведенного Нацсоветом, никто о ней не слышал.

УНИАН работает на информационном рынке 15 лет, до сих пор все проекты, которые реализовывало агентство, были успешными.