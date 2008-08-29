Фракция КПУ настаивает на признании Южной Осетии и Абхазии

Фракция КПУ зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, в соответствии с принципами ООН каждая нация имеет право на самоопределение, и такое право должен определять народ, а не международное сообщество.

П.СИМОНЕНКО также отметил, что фракция КПУ будет требовать рассмотрения на сессии парламента вопроса о действиях Украины во время конфликта в Южной Осетии. По его словам, фракция КПУ считает действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «не отвечающими интересам Украины». «Мы предлагаем, по сути, начать процедуру импичмента Президенту Украины», - отметил лидер коммунистов.

По его словам, также фракция КПУ предлагает создать специальную парламентскую комиссию, которая бы расследовала, куда продавалось украинское оружие.