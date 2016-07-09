Выявлен механизм спецслужб РФ по "накрутке" голосов под петициями к Порошенко - СБУ

Как сообщает пресс-центр СБУ, механизм был создан российскими спецслужбами "для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране".

"В частности, внимание оперативников спецслужбы привлекла петиция о введении на территории Харьковщины "особого региона развития "Слобожанщина", поданное одним из членов бывшей Компартии Украины", - сказано в сообщении.

Как выяснили сотрудники СБУ совместно с работниками ИТ-отдела Администрации президента, "накрутка" голосов происходила с IP-адресов, расположенных в Тирасполе (20%), Луганске (10%), Москве (6%), Краснодоне (3%) и других местах.

По состоянию на 10 мая за эту петицию было отдано около 45 тысяч голосов, из которых 20 тысяч были сразу удалены как полностью относящиеся к так называемым "ботам".

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"Из 25 тысяч оставшихся подписей лишь 30% – реальные пользователи сети Интернет, остальные 70% - вызывают обоснованное подозрение на предмет подлинности и имеют признаки "ботов", - отмечает спецслужба.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы также обнаружили факты предоставления услуг "голосования" со стороны SMM - и SEO-компаний, которые используют собственный ресурс фейковых аккаунтов в социальных сетях и почтовых ящиков. По предварительным данным, стоимость их услуг составляет 7-10 гривень за голос.