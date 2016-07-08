Президент Финляндии выступает за сохранение санкций против России до выполнения ею Минских соглашений
19:26, 08 июля 2016Политика
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Президент Финляндии Саули Ниинисте выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения ею Минских соглашений.
Ниинисте выступил за сохранение санкций против РФ / president.gov.ua
Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Варшаве в рамках саммита НАТО, сообщает пресс-служба президента Украины.
Главы двух государств также обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход выполнения Минских договоренностей.
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Президент Финляндии проинформировал президента Украины о результатах своих последних переговоров с президентом России.
Ниинисте отметил, что выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения ею Минских соглашений.
Собеседники также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского и Черного морей.
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