Президент Финляндии выступает за сохранение санкций против России до выполнения ею Минских соглашений

Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Варшаве в рамках саммита НАТО, сообщает пресс-служба президента Украины.

Главы двух государств также обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход выполнения Минских договоренностей.

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Президент Финляндии проинформировал президента Украины о результатах своих последних переговоров с президентом России.

Ниинисте отметил, что выступает за сохранение санкций против России до полного выполнения ею Минских соглашений.

Собеседники также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского и Черного морей.