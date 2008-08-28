Тимошенко едет в Кировоградскую область

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня посетит с однодневной рабочей поездкой Кировоградскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, глава правительства планирует ознакомиться с работой государственного предприятия «Дирекция предприятия, строящегося на базе Новокостантиновского месторождения урановых руд» в селе Алексеевка Маловисковского района.

Кроме того, согласно программе пребывания Ю.ТИМОШЕНКО в Кировоградской области намерена принять участие в торжественном митинге по случаю Дня шахтера.

Справка УНИАН: Проект строительства предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд утвержден распоряжениям Кабинета министров №256-р от 9 июня 2000 года. Сметная стоимость строительства в ценах 1997 года составляет 1,620 млрд. грн., в том числе стоимость промышленного строительства – 1,031 млрд. грн., жилья и других объектов социальной сферы – 588,3 млн. грн.

Строительство этого предприятия начато в 1980 году и законсервировано в 1988 году. С 2001 года строительство возобновлено за счет средств государственного бюджета и Фонда ядерно-топливного цикла.

Завершение строительства предприятия с выходом на проектную мощность запланировано на 2012-2014 гг.