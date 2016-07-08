В Варшаве начались переговоры Порошенко и Эрдогана

12:51, 08 июля 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Варшаве.

president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Твиттере".

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"Начались переговоры с президентом Турции", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с визитом в Польше, где примет участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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