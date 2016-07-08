В Варшаве начались переговоры Порошенко и Эрдогана
12:51, 08 июля 2016Политика
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Президент Петр Порошенко начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Варшаве.
Порошенко начал встречу с президентом Турции / president.gov.ua
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Твиттере".
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"Начались переговоры с президентом Турции", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с визитом в Польше, где примет участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
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