В Варшаве начались переговоры Порошенко и Эрдогана

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Твиттере".

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"Начались переговоры с президентом Турции", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с визитом в Польше, где примет участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.