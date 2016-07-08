Эксперт рассказал о целях "друзей Кремля": они пытаются представить Россию безобидной в международном плане

Об этом говорится в мнении Николя Тензе, президента Центра изучения и анализа политической деятельности, передает InoPressa со ссылкой на Le Monde.

"Самые крайние из них открыто защищают политику Путина в Украине и в Сирии, закрывая глаза на массовые убийства, совершенные Асадом, узаконивая вторжение в Крым, беспрестанно превознося того, кого они себе представляют в роли нового лидера Европы, и усматривая в "ценностях", продвигаемых Путиным, пример для находящегося в упадке Запада", - рассказывает эксперт.

Другие, призывающие к отмене санкций в его отношении, по его мнению, воспроизводят фантасмагорические рассуждения об унижении и плохом обращении с Россией и просят "проявить понимание".

В то же время, пишет Тензе, некоторые, якобы все понимающие, соглашаясь, что российский режим не идеален, призывают возобновить с ним отношения.

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"Каждая из этих позиций воспроизводит аргументацию Кремля и имеет одну цель: представить Россию обычной державой, безобидной в международном плане, отвлечь внимание от последствий ее идеологии и забыть о российских рисках, выдавая их за второстепенные по отношению к террористической угрозе - впрочем, реальной", - считает эксперт.

Кроме того, Тензе назвал Россию главной угрозой для Европы, он призывает вновь подтвердить европейские принципы и действовать соответственно. "Уважение к правам человека и к международному праву не подлежит обсуждению. Россия должна вернуть Крым и покинуть Донбасс", - отмечает президент Центра изучения и анализа политической деятельности.

"Кроме того, мы должны подтвердить наш проект Европы, в рамках которого будут тесно связаны геополитический подход и защита тех ценностей, которым Россия объявила войну", - продолжает эксперт.

"Наконец, если Запад не будет придерживаться своей политики, он потерпит неудачу: отмена санкций будет ошибкой как стратегической, так и моральной. Перед лицом ревизионизма основы демократии должны оставаться на первом месте", - заключает автор статьи.

Напомним, 7 июля парламент Кипра вслед за четырьмя регионами Италии поддержал резолюцию, призывающую правительство страны начать работу со структурами Евросоюза над снятием санкций против России.