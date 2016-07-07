Депутаты отказались работать сверхурочно

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 171 из 299 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предусматривалось продлить срок проведения IV сессии ВР до 6 сентября 2016 года. Также планировалось провести 8 июля пленарное заседание, которое началось бы Часом вопросов к правительству.

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Предполагалось, что неделю с 11 до 15 июля народные депутаты должны работать в комитетах, фракциях и группах (в действующем календарном плане следующая неделя является пленарной - УНИАН).

Также проектом постановления предусматривалось, что с целью решения вопросов, связанных с ситуацией в Украине и необходимостью принятия в связи с этим парламентом соответствующих решений, пленарные заседания созываются в случае необходимости председателем Верховной Рады.