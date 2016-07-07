ГПУ готовит арест изъятых во время обысков у Клюева драгоценностей и антиквариата

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Следователи Департамента специальных расследований Генпрокуратуры совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве в ходе расследования уголовного производства по фактам разгона студенческого митинга 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости установили дополнительные адреса хранения документов и имущества Клюева.

По результатам обысков изъято значительное количество ценных и антикварных вещей и предметов (картины, иконы, статуи из драгоценных металлов и тому подобное), которые имеют историческую и культурную ценность, и документы.

Сейчас готовится ходатайство в суд об аресте изъятых вещей с целью обеспечения исков потерпевших, заявленных в указанном уголовном производстве.

Досудебное следствие продолжается.