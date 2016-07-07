Госсекретарь США прибыл в Киев (фото)

«Самолет (на борту которого находился Джон Керри - УНИАН) приземлился ориентировочно в 11.30», - отметили в посольстве.

В настоящее время госсекретарь США направляется в Администрацию президента Украины для переговоров с президентом Петром Порошенко.

По информации пресс-службы главы государства, встреча Керри и Порошенко состоится ориентировочно в 12.50, после нее политики примут участие в совместном брифинге.

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Как сообщает Госдепартамент США, Керри сегодня также встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и спикером Верховной Рады Андреем Парубием. Кроме того, запланирована встреча с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

В рамках визита Керри обсудит с украинскими лидерами прогресс в реформах, реализацию Минских соглашений и другие вопросы.

После Украины Керри отправится в Варшаву на саммит НАТО, который состоится 8-9 июля.