"Сигнал для Москвы": СМИ рассказали, зачем Керри летит в Грузию и Украину

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Керри прибыл в Тбилиси в среду, 6 июля. Он намерен провести ряд переговоров с высокопоставленными грузинскими чиновниками. Также планируется подписание совместного соглашения о безопасности, которое подразумевает расширение сотрудничества и выделение дополнительной поддержки для защиты грузинских границ, в том числе от российской оккупации.

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Высокопоставленный американский чиновник, который путешествует с Керри сказал, что визиты в Тбилиси и Киев предназначены в первую очередь как сигнал поддержки США для Грузии и Украины, но предположил, что Москва должна принять его к сведению.

Напомним, ранее в Госдепартаменте сообщили, что Керри посетит Украину 7 июля, чтобы обсудить реформы и реализацию Минских соглашений.