Меркель настаивает на предоставлении Грузии и Украине ПДЧ

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ настаивает на предоставление Грузии и Украине Плана действий по членству в НАТО, что станет следующим шагом на пути вступления этих стран в Североатлантический альянс,

Как сообщает Gazeta.ru, об этом она заявила на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Швеции Фредриком РАЙНФЕЛЬДОМ.

«Мы обсудили то, каковы должны быть следующие шаги, - сказала А.МЕРКЕЛЬ. - Бесспорно, что следующая ступень - это План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Это еще не членство в НАТО, но путь в направлении к нему».

А.МЕРКЕЛЬ уверена, что обе страны должны вступить в НАТО.

«Я должна вновь обратиться к бухарестскому документу. Тогда всеми государствами-членами НАТО было четко зафиксировано, что Украина и Грузия будут членами союза. Такова была моя позиция и позиция других стран-участников», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 2-4 апреля в Бухаресте состоялся 59-й Саммит НАТО, на котором Совет НАТО принял решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО. Среди стран, которые отказались поддержать присоединение этих государств к ПДЧ, были Германия и Франция.

Следующий саммит НАТО состоится в декабре этого года.