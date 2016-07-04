Украина требует от России предоставить информацию о незаконно вывезенных с Донбасса детях
Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина обратилась к РФ с требованием предоставить информацию о незаконно вывезенных с Донбасса детях.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, сегодня в Минске состоялось заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.
Геращенко отметила, что во время заседания, в частности, обсуждалось нарушения прав детей в зоне конфликта, к обсуждению этой проблематики присоединился уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
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«Украинская сторона выступает категорически против любого использования детей и подростков в войне. Мы в очередной раз обратились к РФ с требованием предоставить информацию о незаконно вывезенных с территории Украины детях, также выразили глубокую обеспокоенность недопуском международных гуманитарных организаций, в т. ч. ЮНИСЕФ, в детские дома и специализированные детские учреждения на оккупированных территориях», - подчеркнула она.