Украина требует от России предоставить информацию о незаконно вывезенных с Донбасса детях

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня в Минске состоялось заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Геращенко отметила, что во время заседания, в частности, обсуждалось нарушения прав детей в зоне конфликта, к обсуждению этой проблематики присоединился уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

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«Украинская сторона выступает категорически против любого использования детей и подростков в войне. Мы в очередной раз обратились к РФ с требованием предоставить информацию о незаконно вывезенных с территории Украины детях, также выразили глубокую обеспокоенность недопуском международных гуманитарных организаций, в т. ч. ЮНИСЕФ, в детские дома и специализированные детские учреждения на оккупированных территориях», - подчеркнула она.