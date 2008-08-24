Ющенко поздравил олимпийскую сборную с Днем независимости

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил олимпийскую сборную Украины с Днем Независимости государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в приветствии В.ЮЩЕНКО отметил, что “успешное выступление нашей сборной на Пекинской олимпиаде стало прекрасным праздничным подарком всему украинскому народу. Шестнадцать дней подряд вы радовали нас своими победами. Вы убедительно доказали, что Украина относится к самым сильным спортивным державам мира”.

Президент заверил спортсменов, что украинцы благодарны и гордятся ими.

Он убежден, что каждый олимпиец еще “не раз прославит Украину, еще не раз над мировыми аренами в вашу честь будет реять наш национальный флаг”.

В.ЮЩЕНКО пожелал членам олимпийской сборной Украины здоровья, хорошего настроения, воодушевления и счастливого возвращения на Родину.

*** Сегодня заканчиваются летние Олимпийские игры-2008 в Пекине. В итоге Украина завоевала 27 наград: 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых, и заняла 11-е место в неофициальном медальном зачете.