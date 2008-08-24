Тимошенко и Яценюк поздравили украинцев с Днем Независимости

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК поздравили украинцев с Днем Независимости государства.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО в своем приветствии отметила: “17 лет назад осуществилась мечта многих поколений украинцев - наша нация обрела право самостоятельно определять свою судьбу в собственной стране, а на карте мира появилось независимое государство – Украина. К этому славному дню с верой в прекрасное будущее своей Родины украинцы шли многие века. Киевская Русь, казацкое государство, Украинская Народная Республика... Десятки поколений делали все необходимое для того, чтобы Украина стала независимой, сильной и развитой страной”.

По словам главы правительства, мудрость, трудолюбие и большое желание наших предков стать свободными способствовали обретению независимости. “Прошу Вас и сегодня так же уверенно смотреть в наше будущее и верить в то, что через небольшой промежуток времени Украина станет уважаемой во всем мире, а наши дети с гордостью будут называть себя Украинцами”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пожелала гражданам Украины мира, добра и согласия.

В свою очередь, председатель ВР А.ЯЦЕНЮК в своем приветствии отметил, что “Национальная идея - это сильное государство. Сильное идеологически, культурно, интеллектуально и экономически, мощное военно. Сильное государство - это здоровая нация, здоровая как физически, так и психологически”.

По мнению спикера, “сегодня проблема Украины не в ее сильных оппонентах, а в слабой внутренней политической элите, которая то ли неспособна, то ли несостоятельна поднять наше государство. Эта политическая элита не осознает, что она обязана делать для государства и нации”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, “украинцы не должны беспокоиться о фамилиях руководителей. Они должны быть уверены, что независимо от фамилии эти руководители исповедуют украинские ценности и национальную идею. А если они этого не делают, то им не место в украинской политической элите. Общество должно иметь механизмы контроля за властью и замены элит”.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что вместе мы должны приложить усилия, чтобы наполнить независимость нашей страны настоящим содержанием, чтобы приблизить расцвет Украины.

Приветствия Ю.ТИМОШЕНКО и А.ЯЦЕНЮКА размещены на Правительственном портале и официальном сайте Верховной Рады.