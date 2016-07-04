Гройсман поздравил США с днем независимости
09:02, 04 июля 2016Политика
479
Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил США с днем независимости.
Гройсман поздравил США с днем независимости / УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Поздравляю США с днем независимости! О секрете их успеха в борьбе за независимость хорошо сказал первый президент США Джордж Вашингтон: "Если у нас и были неизвестные врагу тайные ресурсы, то они состояли в непоколебимой решимости наших граждан, осознании правоты нашего дела и уверенности, что Бог нас не оставит", - отметил глава правительства.
Читайте такжеПорошенко встретится с Обамой на саммите НАТО в Варшаве - АП
Гройсман добавил, что "это те ресурсы, которые нам сегодня нужны для победы в борьбе за нашу независимость".
Напомним, в середине июня Гройсман совершил визит в США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter