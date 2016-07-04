Гройсман поздравил США с днем независимости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю США с днем независимости! О секрете их успеха в борьбе за независимость хорошо сказал первый президент США Джордж Вашингтон: "Если у нас и были неизвестные врагу тайные ресурсы, то они состояли в непоколебимой решимости наших граждан, осознании правоты нашего дела и уверенности, что Бог нас не оставит", - отметил глава правительства.

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Гройсман добавил, что "это те ресурсы, которые нам сегодня нужны для победы в борьбе за нашу независимость".

Напомним, в середине июня Гройсман совершил визит в США.