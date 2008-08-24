Министр просит из бюджета 200 миллионов

В государственном бюджете на 2008 год необходимо дополнительно предусмотреть 200 млн. грн. на компенсацию процентов по кредитам для аграриев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Киеве на совещании по вопросам дальнейшего усовершенствования функционирования рынка зерна министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«На сегодня к той цифре, которую мы сегодня имеем реально из общего фонда госбюджета на удешевление процентов по кредитам 1,1 млрд. грн., наша потребность составляет около 200 млн. грн. С одной стороны, у нас 300 млн. грн. есть из спецфонда, но спецфонд не наполняется, поэтому я просил бы при возможном внесении изменений в бюджет на 2008 год все-таки на 200 млн. грн. попробовать увеличить расходы на эту программу (программу частичной компенсации процентной ставки по кредитам, привлеченным предприятиями АПК – УНИАН)», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

По словам министра, с начала текущего года 7 тысяч предприятий агропромышленного комплекса привлекли 11,5 млрд. грн. кредитных ресурсов, что на 4 млрд. больше, чем на соответствующую дату 2007 года. На льготных условиях привлечено более 5,3 млрд. грн. кредитов, что на 1,1 млрд. грн. больше, чем в прошлом году. Из них краткосрочных – 3,6 млрд. грн., среднесрочных – 1,1 млрд. грн. и долгосрочных – 0,6 млрд. грн.

Ю.МЕЛЬНИК отметил, что за последние две недели, после принятых решений правительства, оформление льготных кредитов увеличилось на 1 млрд. грн. за счет того, что было снято ограничение граничной процентной ставки и расширен доступ предприятий АПК.