Бурджанадзе допускает повторение кавказского сценария в Украине

Экс-спикер грузинского парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ допускает возможность повторения кавказского сценария в Украине в том случае, если произошедшее в Грузии останется безнаказанным для России.

Об этом он заявила в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

На вопрос о том, может ли сценарий, подобный кавказскому, быть разыгран в Украине, Н.БУРДЖАНАДЗЕ ответила: «Если то, что произошло в Грузии, пройдет безнаказанно, думаю, да». «Это может быть не прямой военной угрозой, а чем угодно», - уточнила она.

При этом Н.БУРДЖАНАДЗЕ сказала: «В Тбилиси не случайно приехали президенты Украины, Польши и балтийских стран. Все они прекрасно понимают: если Россия доведет до победного конца свои действия - завтра наступит черед этих государств».

Вместе с тем, по ее мнению, Украину ситуация в отношениях с Россией должна была насторожить гораздо раньше. «Украина немного опаздывает. Там должны были бить во все колокола еще тогда, когда ей было сказано, что Россия имеет возможность разделить Украину на две части. Так не разговаривают с суверенными странами», - подчеркнула Н.БУРДЖАНАДЗЕ.