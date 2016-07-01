Суд не изменил меру пресечения экс-заместителю главы "Нафтогаза": двухмесячный арест и залог в 450 миллионов - СМИ

Суд оставил в силе ранее избранную мера пресечения – арест на 2 месяца с правом внесения залога в размере 450 миллионов гривень, передает "Украинская правда".

Читайте такжеГПУ опубликовала видео задержания экс-заместителя главы "Нафтогаза" Кацубы

Напомним, 17 июня Кацуба был задержан в Киеве по подозрению в совершении преступления по статьям 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).

Голосеевский районный суд Киева в ночь на 18 июня провел заседание и арестовал задержанного накануне Кацубу.

В ходе следствия установлено, что Кацуба причастен к присвоению средств "Нафтогаза" на сумму почти 450 миллионов гривень.