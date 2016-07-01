Суд не изменил меру пресечения экс-заместителю главы "Нафтогаза": двухмесячный арест и залог в 450 миллионов - СМИ
20:34, 01 июля 2016Политика
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Апелляционный суд Киева отказался изменить меру пресечения экс-заместителю председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александру Кацубе, который проходит по "делу Курченко" как подозреваемый в создании преступной организации и превышении служебного положения.
Суд оставил в силе двухмесячный арест Кацубы и залог в 450 млн / gp.gov.ua
Суд оставил в силе ранее избранную мера пресечения – арест на 2 месяца с правом внесения залога в размере 450 миллионов гривень, передает "Украинская правда".
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Напомним, 17 июня Кацуба был задержан в Киеве по подозрению в совершении преступления по статьям 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).
Голосеевский районный суд Киева в ночь на 18 июня провел заседание и арестовал задержанного накануне Кацубу.
В ходе следствия установлено, что Кацуба причастен к присвоению средств "Нафтогаза" на сумму почти 450 миллионов гривень.
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