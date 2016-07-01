Порошенко предупредил об опасности размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью болгарскому телеканалу bTV.

«Более 60 тыс. российских военных находятся и на Крымском полуострове, существует опасность, что туда будет завезено ядерное оружие», - подчеркнул он.

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«Гибридная война ведется на фронте, куда Россия вводит свои войска, тысячи российских солдат, десятки тысяч завербованных, сотни танков, тысячи единиц артиллерии. Каждый день убивают украинцев, вводят оккупационные войска», - отметил Порошенко.