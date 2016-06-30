Глава МИД Словакии считает, что ЕС необходимо "новое партнерство" с Россией

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, передает ЕвроПравда со ссылкой на EUobserver.

"Мы должны пересмотреть отношения и привести их к реальной основе", - отметил он.

По его словам, ЕС был слишком "идеологическим", его западные страны-члены - лицемерными, а восточные - нереалистичными.

Как отметил Лайчак, ЕС нуждается в своего рода новом партнерстве с Россией.

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"Я предлагаю относиться к России как к стратегической реальности тогда, когда мы можем, и по вопросам, по которым мы можем", - сказал он, добавив, что "без России мы не сможем решить ряд местных проблем".

"Россия - это факт, это глобальный игрок", - сказал словацкий министр.

Он также призвал обсудить то, насколько санкции против России ЕС приблизили к цели.

"Это недопустимо продлить санкции каждые полгода без обсуждения. Никто не должен бояться дискуссий", - подчеркнул Лайчак.

Как сообщали СМИ, 29 июня итальянский регион Лигурия принял резолюцию о признании аннексированного Крыма территорией России.