Ющенко уверен, что 9 сентября Украина получит маяк в ЕС
21:17, 20 августа 2008Политика
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Президент выступил на конгрессе украинцев
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что 9 сентября Украина подпишет политическую часть Усиленного соглашения Украина-ЕС. Об этом он сказал, выступая на открытии ІХ Конгресса Всемирного конгресса украинцев в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что Украина “получит тот маяк”, который будет давать перспективу членства в Европейском Союзе.
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