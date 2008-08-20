Ющенко уверен, что 9 сентября Украина получит маяк в ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что 9 сентября Украина подпишет политическую часть Усиленного соглашения Украина-ЕС. Об этом он сказал, выступая на открытии ІХ Конгресса Всемирного конгресса украинцев в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что Украина “получит тот маяк”, который будет давать перспективу членства в Европейском Союзе.