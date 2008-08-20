Литвин: нейтралитет Украины - основа консолидации общества

Лидер Народной партии В.Литвин считает, что нейтралитет Украины в любых вооруженных конфликтах между третьими сторонами может стать основой для консолидации общества. Об этом он заявил, находясь сегодня с рабочим визитом в Одесской области.

Лидер фракции блока Литвина считает, что Украина имела уникальный шанс стать посредником в урегулировании грузино-российского вооруженного конфликта и для этого совсем не нужно было вставать на чью-то сторону. «Самая лучшая позиция – нейтралитет. Сегодня Украина имеет уникальный шанс для того, чтобы реализовать свою внешнюю политическую доктрину как внеблоковое государство, занимающее позицию активного нейтралитета, не воспринимающее принцип нейтральности прошлого века, которая своей уникальной позицией будет делать свою уникальную миссию обеспечения переговорных процессов, осуществления посреднических миссий», - заявил он.

Владимир Литвин также требует от власти неотложных мер по укрощению цен. «Сегодня это первоочередная задача. Сейчас уже больше никого не волнуют громкие заявления о преодолении инфляции и укрощении цен. Цены подняты до нереальных высот! За полгода хлеб подорожал на 30%, мясо – на 50%, стоит вопрос о физическом выживании людей!», - подчеркнул глава фракции.

Владимир Литвин отметил, что ситуация, когда продукты питания становятся роскошью как сейчас - недопустима. «Необходим четкий государственный контроль за ценами и их регуляция исключительно рыночными методами», - подчеркнул он