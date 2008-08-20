О реприватизации заговорил уже Литвин

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН выступает за инвентаризацию приватизированных предприятий и возврат некоторых из них государству.

Об этом он сказал во время поездки в Одесскую область, сообщает пресс-служба блока.

По словам В.ЛИТВИНА, прежде чем принимать закон о приватизации, необходимо провести инвентаризацию приватизированных предприятий.

“Те предприятия, которые были приватизированы во время ваучерной приватизации, но так и не приносят гражданам, которые вложили в них свои ваучеры, дивидендов, должны быть возвращены государству», - сказал он.