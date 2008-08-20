Тимошенко призналась, что с первого дня имела "четкую позицию" по Грузии

Юлия ТИМОШЕНКО как политик и премьер-министр Украины стоит на позиции суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Моя позиция является достаточно четкой. Я как лидер политической силы и как руководитель правительства абсолютно четко стою на позиции территориальной целостности Грузии, ее суверенитета», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что поддерживает все действия, направленные на соблюдение такой позиции.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что достаточно ответственно и профессионально относится к стратегии интеграции Украины в Европейский Союз.

«И именно поэтому как руководитель правительства и от имени правительства я разделяю целиком и полностью позицию Европейского Союза о шести пунктах урегулирования военного конфликта на территории Грузии, я целиком и полностью поддерживаю этот план, который оглашен Президентом Франции как председательствующим в Европейском Союзе. И все, что необходимо от Украины, я буду делать для того, чтобы этот план стал реальностью и чтобы ни один военный конфликт не коснулся территории тех стран, которые должны жить мирно», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство Украины с первого дня конфликта занимает четкую позицию, которая была верно оценена премьер-министром Грузии.

«Он как раз сказал о том, что правительство страны помогает не словом, а делом», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.