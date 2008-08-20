У Ющенко наблюдают, как Тимошенко выполняет приказ

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает, что правительство, планируя рассмотреть сегодня на заседании вопрос о своей работе и работе региональных органов власти по ликвидации последствий стихии в шести областях, выполняет поручение Президента в течение 24 часов рассмотреть вопрос о ходе проведения и финансирования этих работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК заявил сегодня журналистам.

«В повестке дня этот вопрос есть и, очевидно, он будет рассматриваться во второй части заседания Кабмина. Поэтому правительство выполняет то, что Президент ему поручил», - отметил А.ШЛАПАК.

Отвечая на вопрос, как в Секретариате Президента относится к тому, что этот вопрос рассматривается не на внеочередном заседании, а на очередном, А.ШЛАПАК сказал: «Очевидно, правительство решило провести сейчас это заседание, и ничего плохого в этом нет – давайте подождем, какое будет принято решение».

Как сообщал УНИАН, 19 августа на заседании Совета национальной безопасности и обороны, посвященном ходу ликвидации последствий наводнения на территориях, объявленных зоной чрезвычайной экологической ситуации, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров за 24 часа решить все вопросы, связанные с финансированием восстановления пострадавших от стихийного бедствия объектов.

После заседания СНБО первый заместитель секретаря Совбеза Степан ГАВРИШ выразил надежду, что внеочередное заседание, посвященное ходу и финансированию восстановительных работ, правительство проведет после 21 августа, когда решение СНБО будет введено в действие указом Президента Украины.