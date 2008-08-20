Возвращение кораблей ЧФ РФ в Севастополь переносится

Запланированное на сегодня возвращение кораблей Черноморского флота Российской Федерации в Севастополь перенесено на 22 августа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный военный источник.

По информации источника, о новой дате пересечения границы командование ЧФ РФ предупредило украинскую сторону, как требует новый Указ Президента Украины, за 72 часа.

Как ожидается, в следующую пятницу российские корабли начнут заходить в Севастопольскую бухту на рассвете. Причины переноса возвращения российских кораблей в Севастополь источнику на данный момент неизвестны.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины сообщили, что корабли ЧФ РФ - ракетный крейсер “Москва”, сторожевой корабль “Сметливый”, малый ракетный корабль “Мираж” и малый тральщик “Турбинист” - планируют осуществить заход в Севастополь утром 20 августа.

Командование Черноморского флота РФ предоставило в Минобороны Украины формат сообщения о заходе в Севастополь четырех своих кораблей, вышедших из Новороссийска.

Процедура сообщения о мероприятии в Севастополь четырех кораблей Черноморского флота России была выдержана в соответствии с Указами Президента Украины №705/2008 и №706/2008 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 августа 2008 года “О ситуации вокруг передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины” и “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 августа 2008 года “Вопросы пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (судами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота Российской Федерации, находящимися на территории Украины”, отмечалось в сообщении Управления пресс-службы Минобороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 августа после начала военных действий между Грузией и Россией флагман ЧФ ракетный крейсер "Москва", сторожевой корабль "Сметливый", несколько кораблей сопровождения и три десантных корабля ВМФ России были выведены в одних из портов Абхазии.