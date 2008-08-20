Кравчук: Тимошенко - единственная, кто сегодня работает

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает эффективной деятельность украинского правительства в нынешних условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Л.КРАВЧУК отметил, что не поддерживает все действия и решения Кабинета министров и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, но выражает уверенность, что в нынешних сложных условиях правительство является единственной ветвью власти, которая реально эффективно работает.

Говоря о главных недостатках в деятельности правительства, Л.КРАВЧУК отметил значительные инфляционные процессы, в то же время объяснив, что они происходят на фоне общемирового экономического и продовольственного кризиса.

«Правительство сегодня сделали «девочкой для битья», а остальные, в частности, Секретариат Президента, лишь наблюдают, критикуют, выступают советчиками, при этом не имея никаких исполнительных полномочий, а потому и ответственности. В таких условиях правительство работает в действительно экстремальных условиях», - считает Л.КРАВЧУК.