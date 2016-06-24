Суд поместил под стражу одессита, подозреваемого в хищении денежных средств совместно с Пшонкой
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Борису Круку, которой подозревается в хищении совместно с бывшим генеральным прокурором Виктором Пшонкой более 69 млн грн, предназначенных для ремонта зданий Генпрокуратуры Украины.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
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По ее данным, судья Печерского суда Киева избрал меру пресечения Круку в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в 30 млн грн.
Как сообщал УНИАН, 23 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в Киеве задержали одессита Бориса Крука, который подозревается в хищении совместно с Пшонкой более 69 млн грн, предназначенных для ремонта зданий Генпрокуратуры.
Луценко отметил, что были проведены обыски в Одессе по месту проживания подозреваемого и в офисных помещениях, где располагался организованный им конвертационный центр.