Суд поместил под стражу одессита, подозреваемого в хищении денежных средств совместно с Пшонкой

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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По ее данным, судья Печерского суда Киева избрал меру пресечения Круку в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в 30 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 23 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в Киеве задержали одессита Бориса Крука, который подозревается в хищении совместно с Пшонкой более 69 млн грн, предназначенных для ремонта зданий Генпрокуратуры.

Луценко отметил, что были проведены обыски в Одессе по месту проживания подозреваемого и в офисных помещениях, где располагался организованный им конвертационный центр.