Председатель Высшего админсуда и его заместитель уходят в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

В частности, Нечитайло сообщил, что его заявление об отставке уже было рассмотрено на секции Высшего совета юстиции.

Говоря о мотивах своего решения уйти в отставку и нежелании участвовать в конкурсе, Цуркан отметил: "Я был в числе тех судей, с которыми связывалось создание Высшего админсуда. И у меня нет желания, чтобы меня связывали с его закрытием. Имея 30 лет стажа, я принял решение подать в отставку. Видимо, надо давать дорогу молодым".

Вместе с тем оба судьи заявили, что оставляют свои посты не для того, чтобы сохранить судейские пенсии в случае, если они не пройдут конкурс.

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Цуркан отметил, что пенсия за судьей остается, независимо от того, уйдет он в отставку или будет принимать участие в конкурсе.

"Непрохождение конкурса не составляет никакого негатива для судьи", - сказал Цуркан.

Еще один заместитель председателя ВАСУ Михаил Смокович сообщил, что будет принимать участие в конкурсе на должность судьи Верховного суда, который будет создаваться в рамках судебной рефоме.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Верховная Рада Украины приняла президентский закон о судоустройстве и статусе судей.

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Законом, среди прочего, установлено, что систему судоустройства составляют местные суды, апелляционные суды и Верховный суд, который является высшим судом в системе судоустройства.

Со дня начала работы Верховного суда Верховный суд, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высший хозяйственный суд, Высший административный суд прекращают свою деятельность и ликвидируются в установленном законом порядке.

Судьи вновь созданного Верховного суда должны быть назначены по результатам конкурса.