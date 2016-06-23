В АП объяснили, почему встреча Порошенко и Нуланд не анонсировалась

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Администрации президента.

«Президент Петр Порошенко имел беседу с Викторией Нуланд во время ее переговоров с заместителем главы Администрации президента Константином Елисеевым. Эта встреча была незапланированной и была посвящена согласованию повестки дня предстоящей встречи лидеров Украины и США, а также координации усилий по продолжению давления на Россию для выполнения ею условий безопасности Минских договоренностей», - сообщили в АПУ.

Как сообщал УНИАН, ранее посольство США в Украине проинформировало, что Нуланд и старшие руководители управлений Совета национальной безопасности США Чарльз Купчан и Селест Волендер в среду, 22 июня, встретились в Киеве с Порошенко и украинскими высокопоставленными лицами.

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22 июня в пресс-службе АПУ заявили, что "в графике президента Порошенко встреча с помощником госсекретаря США Нуланд не запланирована".

Во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием в Киеве Нуланд заявила, что планируется встреча президентов США и Украины Барака Обамы и Петра Порошенко в рамках саммита НАТО в Варшаве в начале июля.