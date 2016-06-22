Путин нашел виновника нападения Германии на СССР - "это все Запад"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал сегодня во время выступления перед депутатами Госдумы.

«Главный урок минувшей войны известен: ее можно было предотвратить. Надо было вовремя и твердо обуздать нацистов и их пособников, но этого не произошло. На прямые предложения Советского Союза – нашей страны – о совместных действиях, о коллективной обороне получали или прямой отказ, или эти предложения просто заговаривались», - сказал Путин.

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«Руководство некоторых западных стран отдавало предпочтение политике сдерживания Советского Союза, стремилось поставить его в условия международной изоляции. Однако реальная, страшная, глобальная угроза исходила тогда от нацизма. Его опасность недооценили, пропустили, не захотели признать, что в просвещенной Европе зарождается и крепнет преступный режим», - заявил он.

«Какой еще нужен урок, чтобы сегодня, отбросив устаревшие идеологические разногласия и геополитические игры, объединиться для борьбы с международным терроризмом?», - спросил российский президент.

«Опасность распространения этой общей угрозы нарастает на наших глазах. Необходимо создавать современную, внеблоковую, равную для всех государств систему коллективной безопасности. Россия открыта для обсуждения этого важного вопроса и неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу. Но пока что мы снова, как это было и накануне Второй мировой войны, не видим положительной реакции. Наоборот, НАТО усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших границ. В этих условиях мы обязаны уделять особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны», - сказал Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.