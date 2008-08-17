Ющенко обещал пострадавшим от наводнения жилье за три месяца

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает прогресс в преодолении последствий наводнения в Ивано-Франковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, находясь сегодня в поселке Верховина, глава государства отметил в разговоре с местными жителями, что в район поступила часть гуманитарной помощи - более 1,3 тысяч тонн продуктов питания, 1,5 тысячи комплектов одеял, 100 кроватей, бензопилы, электрогенераторы и др. Кроме того, Министерство обороны передает местной власти 14 единиц спецтехники - бензовозы, пожарные машин, машины для подвоза пищи и питьевой воды. Военные также передают району два понтонных моста.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что до 1 сентября должен быть завершен ремонт во всех подтопленных школах не только в Ивано-Франковской области, но и во всех пострадавших от наводнения местностях, которые были объявлены зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Комментируя ход восстановительных работ, Президент назвал задачей номер один восстановление жилых домов и ремонт автодорог. Уже выделены средства на капитальный и текущий ремонт поврежденных домов. Для лучшего решения жилищной проблемы, сказал Президент, местная власть должна провести повторную инвентаризацию пострадавшего от стихии жилья, на чем настаивает группа местных жителей.

Он заверил, что ближайшие три месяца будут посвящены активному строительству жилых домов.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО сообщил, что киевская городская власть взяла обязательство построить новую школу в селе Яблуницы Верховинского района стоимостью около 30 млн. грн. Кроме того, Киев планирует построить в районе 18 жилых домов.

Говоря о восстановлении автодорог, Президент отметил прогресс в этих работах: из 187 км разрушенных дорог невосстановленными остаются 68 км, из-за чего без сообщения остаются 12 сел. «Нет сомнения, что в ближайшее время мы эту работу сделаем», - сказал он.

Как позитив В.ЮЩЕНКО отметил достаточно спокойную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районе: отсутствие эпидемий и приближенных к ним по характеристикам ситуаций.

Обращаясь к местным жителям, Президент еще раз отметил то, что они не останутся наедине со своей бедой. «Все те последствия, которые нам нужно принять, оставить в прошлом, можно победить только вместе...здесь будет работать вся Украина», - сказал он, еще раз призвав к взаимопониманию и консолидации в преодолении последствий бедствия. Президент заверил, что и в дальнейшем будет держать на контроле ситуацию в регионе.