Лавров нашел расхождения в мирных планих Грузии и России

Россия отведет свои войска из зоны грузино-осетинского конфликта только после того, как в регионе будет обеспечены дополнительные меры безопасности, сказал глава МИД России Сергей ЛАВРОВ.

Как сообщает Би-Би-Си, эти меры будут реализовываться на местности по линии миротворческого контингента, согласованного и зафиксированного в существующих договоренностях, пояснил С.ЛАВРОВ журналистам в Сочи.

США и другие страны Запада настаивают на немедленном выводе российских войск с территории Грузии.

Ранее Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что подписал план урегулирования конфликта из шести пунктов, согласованный им с французским коллегой Николя САРКОЗИ 12 августа.

После переговоров с Госсекретарем США Кондолизой РАЙС подпись под этим документом поставил и грузинский Президент Михаил СААКАШВИЛИ.

Между тем, по словам С.ЛАВРОВА, вариант соглашения, подписанный М.СААКАШВИЛИ, отличается от того, который разработали Д,МЕДВЕДЕВ и Н.САРКОЗИ, отсутствием вводной части.

В ней говорится, что "нижеследующие принципы поддерживаются президентами России и Франции, и президенты России и Франции призывают стороны подписать этот документ". С.ЛАВРОВ сказал, что несоответствие будет уточняться по дипломатическим каналам.

С.ЛАВРОВ сообщил также, что Россия будет добиваться увеличения числа своих миротворцев в Южной Осетии. Этот вопрос, сказал глава российской дипломатии, будет обсуждаться пот линии ОБСЕ.

Он также отметил, что базовые соглашения, касающиеся ситуации вокруг Южной Осетии "не определяют потолка миротворческого контингента".

Российские войска пока остаются на грузинской территории.