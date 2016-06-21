Генпрокуратура проводит обыски у Клюева и Сивковича - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Генпрокуратуре.

"Следственные действия проводят в элитных домах Конча-Заспы. А именно - в имениях Андрея Клюева и Владимира Сивковича", - рассказали собеседники в ГПУ.

"Олег Ляшко может праздновать день рождения своей мамы спокойно", - добавили в ГПУ.

Читайте такжеСпецназ Генпрокуратуры ошибочно приходил к Ляшко - нардеп

Собеседник добавил, что это первые обыски у высокопоставленных чиновников времен Януковича, причастных к трагическим событиям на Евромайдане.

Дома Клюева, Сивковича и Ляшко находятся рядом друг с другом.

В декларации Ляшко указано, что он арендует дом площадью 450 квадратных метров стоимостью 65 тысяч гривень в год.

Как известно, по версии следствия, в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, будучи главой КГГА, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, начальником главного управления Министерства внутренних дел в городе Киеве Валерием Коряком и другими высокопоставленными чиновниками дал указание о завозе на Майдан Незалежности в Киеве коммунальной техники для установления новогодней елки.

Среди людей, причастных к разгону Евромайдана 30 ноября, называют не только Сивковича и Коряка, но и секретаря СНБО Андрея Клюева.