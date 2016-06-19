Очередного фигуранта "дела Онищенко" арестовали на два месяца

Вечером в субботу, 18 июня, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца Никите Иванову, подозреваемому в разворовывании госимущества в виде газа украинской добычи. Об этом сообщает "112 Украина".

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По словам самого Иванова, у него на день суда была назначена свадьба, но скрываться от следствия он не собирается, подозрения в отношении себя считает необоснованными.

При это прокуроры просили суд назначить для Иванова залог в размере 200 млн грн.

В НАБУ напомнили, что 15 июня детективы бюро и прокурорами САП в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием "Укргазвыдобувння", провели 37 обысков во Львове, Днепре и Киеве. В результате были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к газовой схеме.

16 июня руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал в Верховной Раде согласованное с генеральным прокурором представление о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата Александра Онищенко как одного из организаторов хищение газа, принадлежащего государству.

17 июня детективы НАБУ и прокуроры САП подали в суд Соломенского района Киева ходатайство об избрании меры пресечения 10-ти подозреваемым, задержанным 15 июня.

18, июня четверым подозреваемым по делу о хищении газа государственного предприятия "Укргазвыдобування" суд установил залог в размере 200 миллионов гривень каждому. Также в субботу суд назначил залог в размере 1 млн грн или 60 суток ареста для Валерия Посного и арестовал на два месяца Олега Рябошапку с правом залога в размере 1,5 млн грн.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его ведомство инициировало арест и привлечение к ответственности народного депутата Онищенко, подконтрольные структуры которого реализовывали ряд незаконных схем по продаже природного газа, который был добыт в совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування".

По данным ГПУ, "в результате противоправных действий Онищенко и подконтрольной ему преступной организации, при реализации заранее разработанного преступного плана, указанными лицами было присвоено средства ПАО "Укргазвыдобування" в сумме более 1,6 миллиарда гривень, чем нанесен ущерб государственным интересам на указанную сумму".