Порошенко анонсировал привлечение Ватикана к освобождению заложников на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем Ватикана в Киеве.

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«Мы договорились координировать наши действия по привлечению Святого престола в гуманитарных миссий по освобождению заложников, которые находятся в неволе», - заявил президент.

Кроме того, обе стороны выступают за консолидацию усилий в борьбе с нарушением прав человека в анексованому Россией Крыма.

«В нашей беседе мы не обошли стороной и вопрос нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Мы пришли к согласию, что нужно консолидировать усилия с целью борьбы с этим позорным явлением», - сказал Порошенко.

«Я убежден, что Святой Престол вместе с другими международными партнерами будет действовать в духе непризнания аннексии Крыма Россией и поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», - добавил президент.

Напомним, в Украине с официальным визитом находится государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.