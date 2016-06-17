Порошенко анонсировал привлечение Ватикана к освобождению заложников на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко договорился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином скоординировать действия по привлечению Святого престола к гуманитарным миссиям по освобождению украинских заложников на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем Ватикана в Киеве.
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«Мы договорились координировать наши действия по привлечению Святого престола в гуманитарных миссий по освобождению заложников, которые находятся в неволе», - заявил президент.
Кроме того, обе стороны выступают за консолидацию усилий в борьбе с нарушением прав человека в анексованому Россией Крыма.
«В нашей беседе мы не обошли стороной и вопрос нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Мы пришли к согласию, что нужно консолидировать усилия с целью борьбы с этим позорным явлением», - сказал Порошенко.
«Я убежден, что Святой Престол вместе с другими международными партнерами будет действовать в духе непризнания аннексии Крыма Россией и поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», - добавил президент.
Напомним, в Украине с официальным визитом находится государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.