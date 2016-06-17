Гройсман встретился с Маккейном и поблагодарил за поддержку Украины "в трудное историческое время"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг, 16 июня, встретился с сенатором США Джоном Маккейном.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В частности, премьер-министр поблагодарил Джону Маккейну за четкую позицию относительно поддержки Украины "в трудный исторический момент для страны".
Владимир Гройсман рассказал о принятых правительством первые решения за время деятельности после формирования Кабинета Министров. Среди них - внедрение единой, рыночной цены на газ, начало публичной приватизации государственных предприятий, продолжение дерегуляции и борьбы с коррупцией. "Мы делаем все для того, чтобы эффективно бороться с коррупцией", - отметил он.
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Премьер-министр также сообщил, что в Украине начата судебная реформа после внесения парламентом изменений в Конституцию в части правосудия. Кроме того, правительство продолжает взаимодействие с Международным валютным фондом, отметил он.
Владимир Гройсман подчеркнул потребность украинского войска в модернизации, вооружении и получении эффективных средств борьбы. Он также проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе.
В свою очередь сенатор Джон Маккейн заверил в преданности поддержки Украины на пути реформирования и осуждении российской агрессии.
Вопрос украинских реформ и ситуация относительно российской агрессии по отношению к Украине были также темами разговора Владимира Гройсмана с представителями украинского конгрессового кокуса, которая состоялась в тот же день в Вашингтоне.