Гройсман встретился с Маккейном и поблагодарил за поддержку Украины "в трудное историческое время"

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, премьер-министр поблагодарил Джону Маккейну за четкую позицию относительно поддержки Украины "в трудный исторический момент для страны".

Владимир Гройсман рассказал о принятых правительством первые решения за время деятельности после формирования Кабинета Министров. Среди них - внедрение единой, рыночной цены на газ, начало публичной приватизации государственных предприятий, продолжение дерегуляции и борьбы с коррупцией. "Мы делаем все для того, чтобы эффективно бороться с коррупцией", - отметил он.

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Премьер-министр также сообщил, что в Украине начата судебная реформа после внесения парламентом изменений в Конституцию в части правосудия. Кроме того, правительство продолжает взаимодействие с Международным валютным фондом, отметил он.

Владимир Гройсман подчеркнул потребность украинского войска в модернизации, вооружении и получении эффективных средств борьбы. Он также проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе.

В свою очередь сенатор Джон Маккейн заверил в преданности поддержки Украины на пути реформирования и осуждении российской агрессии.

Вопрос украинских реформ и ситуация относительно российской агрессии по отношению к Украине были также темами разговора Владимира Гройсмана с представителями украинского конгрессового кокуса, которая состоялась в тот же день в Вашингтоне.