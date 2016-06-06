Россия пытается обрушить экономику Украины - экс-посол США в РФ

Такое мнение выразил в интервью эстонскому агентству Postimees экс-американский посол в РФ Майкл Макфол.

"Запад должен сделать все от него зависящее, чтобы так не случилось. Для этого необходимо найти для Украины необходимые стимулы, но и установить свои условия," - подчеркнул он.

По его словам, политика России привела к тому, что Альянс вынужден отражать угрозу, исходящую от России, и НАТО предприняла ряд мер, чтобы сделать это.

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По мнению Макфола, деятельность России нуждается в сильном и конкретном ответе, "США должны в соответствии с потребностями обуздать Россию и ответить ей".

Он сказал, что ничего не знает и не слышал об обещании его страны не расширять НАТО на Восток. "Это утверждение полный вымысел. Мой опыт с российскими дипломатами таков, что русские хотят абсолютно все зафиксировать на бумаге, на все нужны письменные договоры", - отметил Макфол.

Он подчеркнул: "Такого обещания не давалось и документа, его подтверждающего, я никогда не видел и о нем не слышал".