Парламент принял законопроект о Силах спецназначения ВСУ и десантных войсках

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время представления законопроекта заместитель министра обороны Украины Александр Дублян отметил, что данным документом предоставляется правовой статус военного командования Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил Украины.

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Законом внесены изменения в законы «Об обороне Украины», «О Вооруженных Силах Украины» и «О правовом режиме военного положения».

Изменениями включены в состав военного командования Объединенный оперативный штаб как орган управления межвидовыми и межведомственными группировками войск (сил), командование Силами специальных операций Вооруженных сил Украины и командование Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил. Кроме того, эти органы включены в структуры Вооруженных сил Украины.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности является формирование Объединенного оперативного штаба как органа управления межвидовыми и межведомственными группировками войск (сил) и развитие Сил специальных операций Вооруженных сил согласно доктринам и стандартам НАТО.

Председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз отметила, что создание таких сил Великобританией (SAS) во время Второй мировой, фактически изменило ход событий в Африке.

«Если бы мы имели этот инструмент в 2014 году, ситуация в Крыму и на Донбассе сегодня была бы другой. Этот закон стал первым, регламентирующим работу Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины — отечественных «зеленых беретов», — сказала Фриз.

Она также сообщила, что на очереди законопроект №4795, который «создает правовые основы деятельности ССО, их применение и регулирует вопросы социальной защиты».

«С сегодняшнего дня завершен важный этап военной реформы — ССО законодательно созданы. Надеюсь на скорое принятие законопроекта 4795, что позволит окончательно сформировать законодательную базу деятельности Сил специальных операций. Поздравляю с этим событием Командование ССО и военнослужащих всех подразделений ВСУ! », — подчеркнула Фриз.