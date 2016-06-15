Нардепы могут прогулять завтрашнее вечернее заседание Рады из-за работы "в заграничном избирательном округе"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в начале заседания комитета, которое в итоге не состоялось ввиду отсутствия кворума.

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По словам Князевича, согласно его информации, завтра может не быть вечернего заседания. Он пошутил, что это произойдет из-за встречи народных депутатов "с избирателями на заграничном избирательном округе", намекнув, что большое количество депутатов планирует 16 июня отправиться во Францию, где проходит чемпионат Европы по футболу, на матч сборных Украины и Северной Ирландии.