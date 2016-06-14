"Население требует реформ": в Европарламенте настаивают на необходимости возобновить в Украине доверие к суду

Об этом она сказала во вторник в Брюсселе во время публичных слушаний "Реформа судебной системы в Украине" в Европейском парламенте, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Доверие общества к судам в Украине составляет 5%, и это вызывает беспокойство... Население требует реформ. Необходимо возобновить доверие к судебной системе и веру в независимость судов», - заявила Юрова.

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В этой связи она отметила переаттестацию судей, «которая базируется на их заслугах и профессиональных качествах».

Кроме того, европейский комиссар призвала общество и в дальнейшем осуществлять контроль над судебной реформой.