"Не соответствует стандартам ЕС": Венецианская комиссия выступила за пересмотр скандального закона о "партийной диктатуре"

Об этом сообщает "Европейская правда", которая располагает заключительными положениями решения, принятого комиссией на заседании в Венеции.

Как известно, изменения в закон "О выборах народных депутатов" были приняты парламентом в феврале и стали частью договоренностей о ротации правительства. Они не имели достаточной поддержки в сессионном зале и были поддержаны после 20 провальных голосований. После чего ключевые парламентской партии, в том числе БПП и "Фронт змін", провели съезды для изменения своих избирательных списков образца 2014, вычеркнув из них нежелательных кандидатов.

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В Венецианской комиссии настаивают, что такая практика не соответствует европейским стандартам.

ВК напомнила, что несколько лет назад уже давала заключение относительно конституционных положений об "императивном мандате" и тогда также признала данную норму недемократичной.

"В соответствии со своими предыдущими комментариями относительно Конституции, Венецианская комиссия считает, что предоставление партиям таких полномочий противоречит международным стандартам и де-факто лишает граждан (электорат) совершенного ими выбора, ибо партия сама выбирает кто из участников списка должен быть выбран.

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Право партий убирать кандидатов из своего списка после того, как выборы уже состоялись... должно быть пересмотрено и приведено в соответствие к европейским стандартам", - говорится в выводах "Венецианки".

Необходимо отметить, что выводы Венецианской комиссии не являются юридически обязывающими для Украины, однако в случае, если Киев проигнорирует выводы ВК, это вызовет претензии со стороны западных партнеров.