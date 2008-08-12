Ющенко прилетел в "один из приграничных городов Азербайджана"
19:31, 12 августа 2008Политика
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Сообщает пресс-служба
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Президент Эстонии Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС, Президент Литвы Валдас АДАМКУС, Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ и премьер-министр Латвии Ивар ГОДМАНИС приземлились в аэропорту одного из приграничных городов Азербайджана и автомобильной колонной отправились в Тбилиси.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
По словам В.ЮЩЕНКО, этот рабочий визит в Грузию имеет целью продемонстрировать поддержку и солидарность с грузинским народом и засвидетельствовать уважение к суверенитету и целостности границ Грузии.
Также украинская сторона предложит свой план урегулирования конфликта в Грузии.
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