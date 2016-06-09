Суд отменил постановление о закрытии уголовного производства против экс-регионала Иванющенко

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Так, в кассационном порядке обжаловано незаконное решение Апелляционного суда Киева от 11.02.2016, которым отказано в пересмотре постановления следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева, принятого в уголовном производстве по подозрению Юрия Иванющенко.

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"Указанным постановлением следственный судья в нарушение положений уголовного процессуального законодательства Украины обязал уполномоченного прокурора закрыть уголовное производство в отношении Юрия Иванющенко. Постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 09.06.2016 удовлетворена кассационная жалоба прокурора и отменено постановление Апелляционного суда. Киева от 11.02.2016 как незаконное", - сказано в сообщении.

В ГПУ заверили, что и в дальнейшем будут принимать меры по активизации досудебного расследования в уголовном производстве и обжалованию незаконных судебных решений.

Как сообщали СМИ, 11 февраля Апелляционный суд Киева принял решение прекратить производство в отношении Иванющенко по подозрению в незаконном завладении средствами, полученными Украиной по Киотскому протоколу.

Как сообщал УНИАН, Иванющенко входит в число лиц, в отношении которых Европейский Союз ввел санкции. В марте 2016 года Евросоюз продлил на год санкции в отношении Януковича и его соратников.

По данным ГПУ, в отношении Иванющенко открыто несколько производств.

3 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Генпрокуратура выдала постановление о розыске Иванющенко.

7 июня народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что статус Иванющенко в базе Интерпола изменен с «ареста с целью экстрадиции» на «установление места нахождения».

В тот же день в Генпрокуратуре заверили, что Департаментом специальных расследований проводится активное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Иванющенко о хищении в 2012-2014 годах средств, полученных по Киотскому протоколу.

Как отметили в ведомстве, следователями Генпрокуратуры установлено, что часть денег, полученных Украиной по Киотскому протоколу, была израсходована через частные структуры в разных регионах Украины, в частности, в Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской и других областях.